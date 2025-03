Iliad: 50 millions d'abonnés, 10 milliards d'euros de CA information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe iliad enregistre une croissance de 8,5% de son chiffre d'affaires à 10 024 ME en 2024.



La France a réalisé une croissance du chiffre d'affaires à +8,2% (+5,4% au 4ème trimestre) avec des gains de parts de marché. La Pologne a progressé de 9,7% portée par une croissance organique de 4,0%. La croissance en Italie est restée soutenue à +10,1%.



L'EBITDAaL du Groupe est en hausse de 11,8% à 3,85 milliards d'euros. La marge d'EBITDAaL progresse de 1,1 point à 38,4% et s'améliore dans les 3 pays. Le résultat net de 2024 est en hausse de 15,5% à 367 millions d'euros.



Le groupe annonce également dans son communiqué que le Free Cash-Flow opérationnel a fortement progressé en 2024 (+28%) pour atteindre 1,83 milliard d'euros.



En 2025, le Groupe se fixe pour objectif de générer 2,0 milliards d'euros de Free Cash-Flow Opérationnel.



'Nous atteignons tous les objectifs que nous nous étions fixés : nous sommes dorénavant dans le TOP 5 des opérateurs Télécoms européens avec une présence dans 8 pays et plus de 60 millions d'abonnés' a déclaré Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.