Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Île Maurice-Le navire japonais échoué s'est brisé Reuters • 15/08/2020 à 22:05









TOKYO, 15 août (Reuters) - Le vraquier japonais, qui s'est échoué sur une barrière de corail près de l'île Maurice dans l'océan indien, s'est brisé, ont annoncé samedi les autorités. Les autorités ont fait savoir que l'état du MV Wakashio, qui appartient à la Nagashiki Shipping et est affrété par la Mitsui OSK Lines 9104.T , s'était aggravé en début de journée avant de se briser dans l'après-midi. "Vers 16h30, un détachement majeur de la section avant du navire a été observé", a indiqué dans un communiqué le comité national de crise de l'île Maurice. "Sur la base des conseils des experts, le plan de remorquage est mis en œuvre." Le navire a heurté un récif au sud-est de l'Etat de l'océan indien le 25 juillet dernier. On estime qu'un millier de tonnes de pétrole se sont déversées en mer depuis qu'une fuite s'est déclarée à bord. Même si le pétrole encore présent à bord a pour l'essentiel été pompée, du pétrole résiduel du navire s'est répandu dans l'océan vendredi. Les autorités ont aussi prévenu que les conditions météorologiques allaient se détériorer dans les prochains jours avec des vagues de 4,5 mètres de haut attendus. (Kiyoshi Takenaka, version française Matthieu Protard)

Valeurs associées MITSUI O.S.K.LIN OTCBB 0.00%