Il y a plus de fonds gérés par des David que par des femmes au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Il existe plus de fonds gérés par des hommes prénommés David qu' il n' y a de gérantes au Royaume-Uni, selon des chiffres de Morningstar publiés le 19 novembre.

Sur 1.496 fonds ouverts au Royaume-Uni, 108 sont pilotés par des gérants appelés David ou Dave, soit 7,2 % des fonds. Parallèlement, seulement 105 fonds ont une femme à leur tête. Ce constat ne fait que souligner le manque de diversité criant du secteur de la gestion de fonds.

" Il est décevant de constater qu' il y a aussi peu de femmes gérantes dans notre secteur " , commente Emma Morgan, gérante de Morningstar.

Les données de Morningstar ne prennent en considération que les classes de parts et les unités d' accumulation les plus récentes de chaque fonds. 442 fonds ont de plus été exclus de la liste car le nom du gérant n' était pas connu. Morningstar n' a dénombré que 72 gérantes, pour 105 fonds.

Par ailleurs, Morningstar a étudié la récurrence des prénoms dans la gestion de fonds. Si les David et les Dave sont les plus en vogue, James arrive deuxième avec 48 gérants qui portent ce prénom et 65 fonds gérés par ces personnes. Viennent ensuite Paul, Richard et Andrew.

Il n' y a pas de prénom de femme dans le top 14. Kate et Johanna arrivent premiers pour les femmes, mais avec seulement six et cinq femmes qui le portent respectivement.