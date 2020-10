Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il n'y a pas de dialogue avec Veolia, selon le DG de Suez Reuters • 28/10/2020 à 18:15









28 octobre (Reuters) - * SUEZ - IL N'Y A PAS DE DIALOGUE AVEC VEOLIA-DG * SUEZ - AUCUNE DES QUESTIONS POSÉES PAR LE PROJET DE VEOLIA N'A TROUVÉ DE RÉPONSE-DG * SUEZ - LE PROJET DE VEOLIA N'EST PAS CONFORME À L'INTÉRÊT DU GROUPE ET DE SES PARTIES PRENANTES, REDIT LE DG * SUEZ - L'ITALIEN CALTAGIRONE EST SORTI DU CAPITAL DANS LE COURANT DE L'ÉTÉ-DG Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris -1.78% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -3.26%