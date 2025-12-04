Ikonisys : une filiale italienne lance le développement de Cytofast Auto

(AOF) - Hospitex, filiale italienne détenue à 100% par Aliko Scientific (Ikonisys) a annoncé le lancement du développement de Cytofast Auto, le premier processeur LBC (cytologie en phase liquide) entièrement autorisé et universel. Ce projet ouvre une nouvelle ère pour Hospitex, mais aussi pour l’ensemble du secteur mondial de la cytologie selon le communiqué de presse.

La cytologie LBC est utilisée dans le diagnostic oncologique réalisé dans les laboratoires de pathologie, mais la plupart des processus restent manuels, répétitifs, dépendants de l'opérateur et de plus en plus coûteux pour les laboratoires. De plus, les quelques systèmes automatiques disponibles aujourd'hui ne fonctionnent que sur un seul type d'échantillon (par exemple, le test Pap uniquement), ce qui oblige les laboratoires à acheter plusieurs machines ou à maintenir manuellement des phases entières.

Dans ce contexte, Cytofast Auto représente un véritable changement de paradigme : une automatisation " entièrement autonome " combinée à un usage universel, c'est-à-dire la capacité de traiter n'importe quel échantillon cytologique, provenant de n'importe quel organe.

