Ikonisys signe un accord de financement d’un montant nominal total pouvant aller jusqu’à 6 M€ pour poursuivre son déploiement commercial

Mario Crovetto, Directeur Général de Ikonisys, a déclaré : « Cette opération est motivée par notre volonté de préserver notre flexibilité financière, en sus des autres sources de financement disponibles, afin de poursuivre le développement de la société avec efficience et agilité. Ce développement passera principalement par l’accélération de la stratégie commerciale aux États-Unis et en Europe, à travers des investissements supplémentaires de marketing, ainsi que la poursuite du développement de la plateforme Ikoniscope20, notamment par dans la détection des cellules tumorales circulantes (CTC) et l’intégration de l’intelligence artificielle (AI). »