Ikonisys : report de la publication du rapport financier annuel 2024

Paris, le 25 avril 2025 – 17h45 CEST – ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui le report de la publication de son rapport financier annuel 2024, initialement prévu le 30 avril 2025, au plus tard le 31 mai 2025.



Ce report s'explique par l'intégration, pour la première fois, des comptes d’Hospitex International dans les états financiers consolidés du Groupe. Hospitex a rejoint le Groupe en 2024 et son inclusion marque une étape importante dans la croissance et la transformation du Groupe. Ce processus de consolidation nécessite un travail d’intégration rigoureux afin d’assurer une présentation fidèle, précise et cohérente de la situation financière du Groupe.



Ikonisys réaffirme son engagement à fournir des états financiers consolidés de haute qualité, qui reflètent à la fois la continuité avec les périodes précédentes et la nouvelle structure du Groupe. Ce délai supplémentaire permettra à la Société de finaliser ce processus avec toute la rigueur et la précision attendues par ses parties prenantes.