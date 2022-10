Ikonisys publie ses résultats financiers semestriels 2022 et revient sur ses déploiements opérationnels

• Accélération de la stratégie de commercialisation et R&D pour poser les bases de la croissance future des ventes



• Première vente de la solution Ikoniscope20 incluant les réactifs nouvellement ajoutés en partenariat avec Empire Genomics, à Comprehensive Urology, validant le modèle économique d’Ikonisys et ouvrant la voie à l’accélération du développement commercial



• Résultats financiers impactés par les dépenses opérationnelles en lien avec la mise en place de la stratégie de commercialisation : perte nette de 1,0 M€ au S1 2022 vs. 0,1 M€ au S1 2021



Paris, le 27 octobre 2022 – 17h45 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2022, arrêtés par le Conseil d’administration du 26 octobre 2022, et fait le point sur son activité ainsi que sur sa stratégie de développement.