Ikonisys présente son nouveau site Internet et met en avant les avantages de la technologie de FISH et de l’automatisation totale du secteur de la santé

Paris, France - le 30 mai 2024 - 7h30 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, est fière d'annoncer le lancement de son nouveau site Internet, dédié à la promotion de la technologie de l'hybridation in situ par fluorescence (FISH) et de ses applications dans les programmes de dépistage de masse dans le secteur des soins de santé.



Visitez www.ikonisys.com pour en savoir plus sur la façon dont Ikonisys révolutionne le dépistage de masse avec la technologie automatisée de FISH.