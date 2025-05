Ikonisys - Nouveau report de la publication de son rapport financier annuel 2024

Paris, le 30 mai 2025 – 17h45 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd’hui que la publication de son rapport financier annuel 2024 est de nouveau reportée et aura lieu le 30 juin 2025, au lieu de la date précédemment annoncée du 31 mai 2025.



Ce report est principalement dû à des retards techniques supplémentaires liés à la consolidation intégrale du Groupe Ikonisys avec Hospitex pour la première fois, incluant l’allocation du prix d’achat (PPA) des actifs de Hospitex, ce processus comptable complexe ayant nécessité plus de temps et de coordination que prévu. Par ailleurs, certaines ressources opérationnelles de la Société ont également été fortement mobilisées dans le cadre des discussions stratégiques en cours liées à d’importants projets de développement commercial, ce qui a contribué à ce report.



Le Groupe travaille activement avec ses Commissaires aux comptes et ses équipes pour finaliser le rapport dans les meilleurs délais et garantir le plus haut niveau de précision et de transparence.