Ikonisys : Hospitex obtient un brevet international pour le kit de cytoinclusion BLOCKfast

Paris, France, le 15 mai 2024 - 7h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd'hui que Hospitex International a obtenu le brevet international relatif au kit de cytoinclusion BLOCKfast.



BLOCKfast facilite le traitement des cellules collectées en phase liquide et les traite en histologie d'une manière plus innovante, efficace et directe par rapport aux méthodes traditionnelles. Depuis sa commercialisation, suivant le dépôt de la demande, le produit est rapidement devenu un produit phare du portefeuille d'Hospitex sur le marché italien, se révélant utile dans tous les laboratoires d'anatomie pathologique.



Les validations commerciales récentes présentent désormais d'importantes perspectives de développement commercial au niveau mondial.