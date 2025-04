Ikonisys : Hospitex International lance Urine24, la première plateforme de test de cytologie urinaire en ligne, marquant une avancée majeure dans le diagnostic précoce du cancer de la vessie en Italie

Florence (Italie) et Paris (France), le 3 avril 2025 – 8h00 CEST – ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), annonce que sa filiale italienne Hospitex International a lancé Urine24.com, le premier test de cytologie urinaire disponible en ligne pour le diagnostic précoce du cancer de la vessie. Le service est désormais accessible via son site officiel, offrant une solution non invasive, rapide et très fiable à des millions d'italiens.



Urine24 pour répondre à un besoin important sur le marché italien



En Italie, le cancer de la vessie est l'un des cancers les plus courants, avec environ 29 200 nouveaux cas diagnostiqués chaque année et une population de plus de 313 000 patients concernés. Le besoin de solutions de dépistage précises et efficaces devient donc une priorité. Avec un prix de vente de 68 € par test, le marché potentiel d'Urine24 en Italie dépasse 23 M€ par an, en tenant compte des nouveaux cas et le suivi des récidives, qui surviennent chez 60 à 70% des patients.