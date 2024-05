Ikonisys : Hospitex étend sa présence internationale en Ukraine grâce à un partenariat avec Diagen LLC pour lutter contre le cancer

Paris, France - le 21 mai 2024 - 18h00 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui que Hospitex a signé un nouveau partenariat de distribution en Ukraine avec Diagen LLC, un distributeur et prestataire de services de laboratoire ukrainien de premier plan. Cette collaboration vise à renforcer l'engagement de la Société dans la lutte mondiale contre le cancer.