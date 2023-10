Ikonisys et Biocare Medical nouent une alliance : Elargissement des diagnostics FISH au niveau mondial grâce à des microscopes à fluorescence avancés

Paris, le 31 octobre, 2023 – 07h30 CET - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, a conclu un partenariat avec Biocare Medical, un leader dans les outils et réactifs basés sur l’immunohistochimie (IHC) et la technologie FISH (Fluorescent in situ hybridization). Cette alliance a pour but d’étendre la distribution au niveau mondial avec l’Ikoniscope20, pour le traitement de faibles volumes, et de volumes importants avec l’Ikoniscope20max, des instruments entièrement automatisés pour l'analyse des lames FISH fabriqués par Ikonisys.



La récente acquisition d'Empire Genomics par Biocare Medical a permis à la société d’élargir son offre, en incluant plus d'un million de sondes FISH. Suite à cette augmentation significative de sa gamme de sondes FISH, une collaboration avec Ikonisys, qui fournit un microscope à fluorescence avancé, révèle un intérêt stratégique avancé.