Ikonisys annonce un partenariat entre Hospitex International et l’Association des médecins pathologistes sans frontières

Paris, le 15 décembre, 2023 – 07h30 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise de cancers grâce à une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui le partenariat entre Hospitex International, leader mondial de la cytologie en couche mince et en diagnostic du cancer, et l’Association des médecins pathologistes sans frontières (APOF, Associazione Patologi Oltre Frontiera). Ce partenariat représente une avancée significative dans la lutte contre le cancer en visant le soutien au développement du diagnostic précoce des cancers dans les pays en développement aux côtés d’un acteur qui œuvre dans le domaine de l’anatomie pathologique depuis plus de 20 ans.