Ikonisys annonce qu’Hospitex International a signé des contrats de distribution en Italie marquant le potentiel de croissance du Groupe

Paris, France – le 9 juillet 2024 – 17h45 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui qu’Hospitex International a conclu deux contrats de distribution pour ses produits en Italie, tous deux d’une durée de 4 ans. Le premier contrat concerne la fourniture de kits de cytoinclusion BLOCKfast à Azienda USL Valle d'Aosta (Unité Sanitaire Locale Vallée d'Aoste), et le second prévoit la fourniture de préparation en monocouche pour la cytologie à ASL TO5, à Moncalieri.



Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys, et Alessandro Nosei, Directeur des opérations d'Hospitex, ont commenté : « Nous sommes fiers d'avoir été choisis par des entités locales, ce qui confirme l'efficacité de nos solutions de diagnostic en oncologie. Notre engagement est d’autant plus motivé que dans ces circonstances, car nous réussissons à améliorer et à affiner les diagnostics oncologiques. Les récentes récompenses, en particulier celles décernées par des organismes publics et de santé, démontrent que nos technologies sont appréciées et reconnues pour leur fiabilité et leur caractère innovant. Forts de ces réalisations, nous souhaitons positionner nos futures entités fusionnées à l’avant-garde du diagnostic en oncologie. »