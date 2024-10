Ikonisys annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 septembre 2024

Adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote





Paris, France – le 1er octobre 2024 – 17h45 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce que toutes les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s’est tenue le 30 septembre 2024 (l’ « Assemblée Générale ») ont été adoptées par les actionnaires, conformément aux recommandations du Conseil d’administration, et notamment les résolutions relatives à l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023 et les délégations financières au Conseil d’administration.



Réunissant un quorum de 57,36%, soit 6.189.295 actions, auxquelles sont attachés 12.101.512 droits de vote, l’Assemblée Générale d’Ikonisys a pu valablement se tenir, sous la présidence de Monsieur Mario Mauri, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société.