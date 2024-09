Ikonisys annonce le lancement de l'Ikoniscope Max en Europe lors du 36ème Congrès européen de pathologie à Florence

Paris, France – le 9 septembre 2024 – 8h00 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, est fière d'annoncer le lancement de son dernier produit innovant en Europe, l'Ikoniscope Max. Ce microscope numérique de pointe automatisé sera présenté à l'occasion du 36ème Congrès européen de pathologie, qui se tiendra du 7 au 11 septembre 2024 à Florence, en Italie.



« Nous sommes ravis d'introduire l'Ikoniscope Max sur le marché européen », a déclaré Francesco Trisolini, Directeur des Opérations d'Ikonisys. « Ce lancement représente une étape importante pour nous permettre de faire progresser le domaine de la pathologie. Le Congrès européen de pathologie est une opportunité unique de présenter l'Ikoniscope Max, et nous sommes ravis de nous engager aux côtés de plus de 30 pathologistes européens de premier plan qui se réuniront pour expérimenter cette technologie de pointe en avant-première. »