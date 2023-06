Ikonisys annonce la réalisation d’un placement privé pour accélérer son développement commercial





Placement privé de 0,5 M€ réalisé auprès d’un cercle restreint d’investisseurs italiens et de Cambria Equity Partners





Paris, le 15 juin 2023 – 08h00 CEST - Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer grâce une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires de diagnostic médical (l' « Emetteur »), annonce avoir levé 0,5 M€ par voie de placement privé réalisé auprès d’investisseurs italiens et de son actionnaire Cambria Equity Partners, afin d’étendre sa base d’actionnaires internationaux et de consolider ses ressources financières, et de concrétiser les opportunités commerciales bien avancées avec des prospects aux Etats-Unis et en Europe.