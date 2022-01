Ikonisys annonce l’initiation de la couverture de son titre par Sphene Capital

Paris, le 26 janvier 2022 – 18h30 CET – Ikonisys SA (Code ISIN: FR00140048X2 / Mnémonique: ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture du type « commissioned research » de son titre par Sphene Capital, avec une étude intitulée « Restart of a technology leader in laboratory automation ».



L'étude de Sphene Capital présente une valorisation cible de 7,70 € par action avec une recommandation d'investissement à "acheter".