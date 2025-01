Ikonisys: acquisition de Hospitex finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 07:20









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord signé en novembre 2023, Ikonisys annonce avoir finalisé l'acquisition de Hospitex International, par l'émission de deux millions de nouvelles actions Ikonisys en faveur d'ETH Scientific, ancien propriétaire de Hospitex.



Ces actions ont été émises au prix unitaire de 2,25 euros, représentant ainsi un montant de 4,5 millions d'euros. Comme présenté dans les résultats semestriels, l'acquisition de Hospitex a été réalisée en avril 2024.



Si certains objectifs de revenus sont atteints par Hospitex d'ici le 31 décembre 2024, un montant supplémentaire de 1,125 million d'euros sera versé par Ikonisys en juin 2025 par l'émission de 0,5 million d'actions nouvelles.



Suite à l'acquisition stratégique de Hospitex, Ikonisys a introduit une nouvelle identité d'entreprise et une vision commerciale renouvelée sous la marque 'Aliko Scientific' et son slogan 'Next Generation Cancer Diagnostics'.





