Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le biais d'un placement privé

Paris, le 18 juillet 2024 – 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris: ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 250 K€, par le biais d'un placement privé auprès de la société d'investissement CC Holding Srl, afin de renforcer ses ressources financières et de poursuivre son développement commercial.



CC Holding Srl est la société holding personnelle de Claudio Costamagna. Claudio Costamagna est un banquier italien, ancien Président de l'organisme de financement national italien, la Cassa Depositi e Prestiti, et de Advanced Accelerator Applications avant sa vente à Novartis.



Mario Crovetto, Directeur Général d’Ikonisys, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir CC Holding Srl au capital d'Ikonisys. En tant qu’investisseur renommé et expérimenté, son engagement témoigne de la confiance accordée à notre technologie avancée et notre capacité d’innovation sur le long terme. Ces nouveaux fonds nous donneront les ressources financières nécessaires pour soutenir notre développement commercial à court terme. Dans une perspective à venir, nous nous efforçons de saisir les opportunités de croissance afin d’étendre notre présence commerciale aux États-Unis et en Europe et tirer pleinement profit de l'acquisition récente d'Hospitex ».