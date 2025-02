Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le biais d'un placement privé

Paris, le 27 février 2025 – 18h30 CET – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’« Émetteur »), annonce aujourd’hui la réalisation d’une augmentation de capital de 500 K€ par le biais d’un placement privé auprès d’un investisseur spécialisé.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la Société visant à renforcer sa position financière nette tout en diversifiant sa base d'actionnaires avec des investisseurs spécialisés, en ligne avec les orientations présentées lors de la présentation de la marque ALIKO SCIENTIFIC le 4 décembre 2024.



Les fonds levés seront principalement alloués à l’accélération de l’expansion commerciale mondiale du Groupe et sa transformation en un pôle mondial de solutions de diagnostics oncologiques de nouvelle génération.