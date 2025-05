Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par compensation de créance

Paris, le 2 mai 2025 – 17h45 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’« Émetteur »), annonce aujourd’hui avoir réalisé une augmentation de capital de 350 K€, par compensation d’une partie de la créance envers deux actionnaires, dont Cambria Equity Partners LP, et l’émission de 233.334 nouvelles actions de la Société.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie de la Société visant à renforcer sa position financière nette et confirme la vision de l'investisseur principal de la Société.