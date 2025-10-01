IKEA achète un immeuble de 213 millions de dollars à Manhattan pour ouvrir un nouveau magasin aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ingka Group, le plus grand distributeur mondial d'IKEA, a acquis une propriété à Manhattan où il prévoit d'ouvrir un nouveau magasin dans le cadre de l'expansion du groupe d'ameublement aux États-Unis, a-t-il déclaré mercredi.

L'immeuble de 53.000 pieds carrés situé dans le quartier SoHo de New York abritera un magasin IKEA sur deux étages, tandis que quatre étages seront rénovés pour accueillir des bureaux qui seront ensuite loués, a indiqué la branche d'investissement d'Ingka Group.

Le prix d'achat de l'immeuble s'élève à 213 millions de dollars, a déclaré Ingka Investments à Reuters.

L'achat fait partie des plans d'expansion de 2,2 milliards de dollars du distributeur aux États-Unis, annoncés en 2023, a déclaré Ingka.

L'année dernière, Ingka a investi dans un projet immobilier sur la Cinquième Avenue de Manhattan, où il prévoit également d'ouvrir un magasin.

Si, pendant des décennies, IKEA a établi ses magasins dans des lieux excentrés, elle a, ces dernières années, développé des projets dans les grands centres urbains tels que Paris et Londres.