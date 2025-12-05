IK Partners rachète Rhétorès Group

(AOF) - IK Partners a annoncé que le fonds IK X Fund a signé un accord en vue d'acquérir le cabinet de gestion en patrimoine, Rhétorès Group. Basé à Paris, le groupe sert une clientèle haut de gamme et diversifiée de plus de 6 200 clients et devrait gérer environ 2,7 milliards d'euros d'actifs d'ici la fin de l'année. IK acquiert sa participation auprès des fondateurs, Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, de l'équipe de direction et d'Activa, qui réinvestiront de manière significative.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués et la finalisation de la transaction est soumise aux autorisations réglementaires usuelles.

Le groupe emploie 55 collaborateurs répartis dans cinq bureaux en France, dont 20 conseillers en gestion de patrimoine. Depuis sa création, Rhétorès a connu une forte croissance organique et, suite à l'investissement d'Activa en 2022, a accéléré sa croissance externe, réalisant à ce jour 20 acquisitions. L'acquisition de Dauphine AM en 2023 a permis au groupe de se lancer dans la gestion d'actifs en direct.

"Avec le soutien d'IK et d'Activa, Rhétorès continuera à développer ses activités existantes, en continuant à tirer parti de son excellence commerciale et à améliorer ses opérations," explique l'acquéreur. "Le groupe continuera également sa stratégie de croissance externe en continuant à consolider le marché des CGP et à diversifier son offre".