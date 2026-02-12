IHG va ouvrir un établissement de luxe en Papouasie-Nouvelle-Guinée d'ici 2028
IHG Hotels & Resorts annonce un partenariat avec Gulf Province Properties Limited (GPPL), filiale du Gulf Investment Trust Fund, pour ouvrir l'InterContinental Port Moresby, premier hôtel de luxe international de la marque en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'établissement de 179 chambres doit ouvrir fin 2028 au sein d'un complexe mixte situé dans le quartier diplomatique de la capitale.
L'hôtel sera implanté à proximité immédiate du Parlement national, de la Cour suprême, d'agences gouvernementales clés et de plusieurs ambassades. Il comprendra notamment un restaurant ouvert toute la journée, un restaurant spécialisé, un lounge, un bar piscine, plus de 600 m² d'espaces de réunion, un Club Lounge, un centre de remise en forme et une piscine extérieure. Le projet inclut également environ 6 000 m² de bureaux.
IHG souligne que la croissance de Port Moresby est soutenue par d'importants investissements dans le gaz naturel liquéfié (GNL) et par l'arrivée prévue de la première équipe nationale en National Rugby League (NRL) en 2028, générant une demande accrue pour une hôtellerie haut de gamme.
