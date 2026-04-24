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IHG s'allie à Vingroup pour déployer 4 hôtels au Vietnam, plus de 1 000 chambres à la clé
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 12:43

Le groupe hôtelier accélère son expansion au Vietnam via un partenariat stratégique avec le promoteur du projet Vinhomes Green Paradise, un vaste complexe côtier près de Ho Chi Minh-Ville.

IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un partenariat avec Cangio Tourist City Corporation pour développer quatre établissements totalisant plus de 1 000 chambres au sein du projet Vinhomes Green Paradise Can Gio, au Vietnam.

Le portefeuille comprendra un InterContinental (400 chambres), un Crowne Plaza (400 chambres), ainsi qu'un Holiday Inn Express et un Garner Hotel (130 chambres chacun).

Les ouvertures du Holiday Inn Express et du Garner Hotel sont prévues en 2028, suivies par celles de l'InterContinental et du Crowne Plaza en 2030.

Ce développement s'inscrit dans un complexe touristique de 2 870 hectares intégrant notamment un parc à thème de 122 hectares, des infrastructures de loisirs et un port de croisière. L'objectif est d'attirer jusqu'à 40 millions de visiteurs par an.

IHG renforce ainsi sa présence au Vietnam, où le groupe compte déjà 23 hôtels en exploitation et 20 projets en cours, consolidant sa stratégie d'expansion sur des marchés touristiques en forte croissance.

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