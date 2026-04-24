IHG s'allie à Vingroup pour déployer 4 hôtels au Vietnam, plus de 1 000 chambres à la clé
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 12:43
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un partenariat avec Cangio Tourist City Corporation pour développer quatre établissements totalisant plus de 1 000 chambres au sein du projet Vinhomes Green Paradise Can Gio, au Vietnam.
Le portefeuille comprendra un InterContinental (400 chambres), un Crowne Plaza (400 chambres), ainsi qu'un Holiday Inn Express et un Garner Hotel (130 chambres chacun).
Les ouvertures du Holiday Inn Express et du Garner Hotel sont prévues en 2028, suivies par celles de l'InterContinental et du Crowne Plaza en 2030.
Ce développement s'inscrit dans un complexe touristique de 2 870 hectares intégrant notamment un parc à thème de 122 hectares, des infrastructures de loisirs et un port de croisière. L'objectif est d'attirer jusqu'à 40 millions de visiteurs par an.
IHG renforce ainsi sa présence au Vietnam, où le groupe compte déjà 23 hôtels en exploitation et 20 projets en cours, consolidant sa stratégie d'expansion sur des marchés touristiques en forte croissance.
Valeurs associées
|144,125 USD
|LSE
|+0,86%
A lire aussi
-
Otan : les États-Unis envisagent de suspendre l'Espagne de certains postes de reponsabilité, selon la presse, "pas d'inquiétude" pour Madrid
Aucun article du traité fondateur de l'Otan, signé en 1949, ne prévoit la suspension ou l'exclusion d'un membre de l'Alliance atlantique. Interrogé sur les informations de presse indiquant que Washington réfléchissait à une suspension de l'Espagne de certains postes ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile allemand Porsche, qui détient 45% de Bugatti Rimac depuis 2021, a conclu un accord pour céder ses parts à un consortium mené par le fond américain HOF Capital, a annoncé vendredi le groupe croate Rimac, actionnaire majoritaire. Porsche ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix des préservatifs et des gants en caoutchouc, selon les fabricants
Les prix des produits en caoutchouc ont grimpé en flèche en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient, ont annoncé vendredi le plus grand fabricant de préservatifs au monde et un important fabricant de gants, tous ... Lire la suite
-
PIB russe en recul, inflation : la banque centrale de Russie abaisse encore son taux directeur sur fond de difficultés économiques
Vladimir Poutine a lui même sonné l'alerte quant au ralentissement de l'économie russe, dont le PIB a même reculé de 1,8% en début d'année. Après les avertissements lancés par le chef du Kremlin, la Banque centrale de Russie (BCR) a abaissé vendredi 24 avril son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer