IHG s'allie à Arini pour accélérer son développement hôtelier en Europe

Le groupe hôtelier renforce son modèle allégé en actifs grâce à un accès à des financements flexibles destinés à soutenir des projets stratégiques portés par des propriétaires tiers.

IHG Hotels & Resorts annonce une collaboration stratégique avec Arini Capital Management, gestionnaire de crédit alternatif disposant de 21 MdsUSD d'actifs sous gestion, afin de soutenir des opportunités de croissance ciblées dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Ce partenariat doit permettre à IHG d'accéder à des financements institutionnels flexibles pour accompagner des propriétaires tiers dans la réalisation de projets hôteliers sélectionnés. L'initiative s'inscrit dans la continuité de la stratégie "asset-light" du groupe.

La collaboration se concentrera dans un premier temps sur les grandes destinations urbaines et de villégiature en Europe, où IHG compte déjà près de 1 250 hôtels ouverts ou en développement dans plus de 40 pays.

Le titre IHG progresse de 2,5% à Londres, et affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.