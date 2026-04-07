IHG Hotels & Resorts s'implante à Surat pour renforcer sa présence en Inde
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 16:35
IHG Hotels & Resorts annonce la signature d'un accord de gestion avec Yashvi Greenco LLP pour l'ouverture du Holiday Inn Express Surat Gauravpath prévue en 2029. Ce futur hôtel de 110 chambres marque l'entrée du groupe à Surat, surnommée la "Cité du diamant", un pôle industriel majeur en pleine croissance.
Sudeep Jain, managing director pour l'Asie du Sud-Ouest chez IHG Hotels & Resorts, précise que l'Inde reste un marché de croissance stratégique pour renforcer la présence du groupe dans les villes secondaires émergentes.
Avec 51 hôtels actuellement en exploitation en Inde, le groupe dispose d'un solide pipeline de 89 établissements dont l'ouverture est prévue d'ici trois à cinq ans.
Une heure après l'ouverture de Wall Street, IHG recule de près de 1,8% à New York.
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