Igor de Maack rejoint Vitalépargne

(NEWSManagers.com) - Un mois après son départ de DNCA, Igor de Maack rebondit au sein du groupe Vitalépargne. L'intéressé aura pour mission de développer les activités et renforcer les synergies du groupe, notamment sur la partie " family office" à Paris et en région.

Igor de Maack avait rejoint DNCA en 2007 après plusieurs expériences au sein de grands groupes bancaires. Il avait commencé aux côtés de Jean-Charles Mériaux comme co-gérant des fonds Centifolia et Gallica. En 2012, il a créé, au sein de DNCA, sa propre équipe de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault, avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations au sein du fonds Gallica.