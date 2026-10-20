iFood rachète Caju pour accélérer sa diversification au Brésil

iFood, plateforme brésilienne de livraison de repas contrôlée par Prosus, a annoncé son intention d'acquérir Caju, spécialiste local des avantages salariés et des titres de restauration. Cette opération vise à renforcer sa présence sur un marché en pleine croissance et à diversifier ses activités face à une concurrence accrue, notamment celle de Keeta, filiale du chinois Meituan. Réalisée par l'intermédiaire d'iFood Beneficios, l'acquisition devrait permettre au groupe de doubler son activité dans ce secteur. Son montant n'a pas été dévoilé, mais elle s'inscrit dans un programme d'investissement de 24 milliards de reais, soit environ 4,79 milliards de dollars, prévu d'ici mars 2027.

Le marché brésilien des avantages alimentaires représente environ 150 milliards de reais de transactions annuelles et concerne plus de 20 millions de consommateurs. iFood Beneficios et Caju traitent chacun près de 1,3 milliard de reais de transactions mensuelles. Leur rapprochement permettrait de constituer un ensemble réunissant environ 135 000 entreprises clientes et 3 millions d'utilisateurs actifs. L'opération reste soumise à l'approbation de la Banque centrale du Brésil et de l'autorité de la concurrence, le CADE, avec une finalisation attendue en 2027.