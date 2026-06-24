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IEVA Group modifie la composition de son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 14:05

IEVA Group a annoncé mercredi la nomination de trois nouveaux administrateurs, une décision censée renforcer sa gouvernance et soutenir ses ambitions de croissance.

Le groupe français, spécialisé dans la beauté et le bien-être personnalisés, va accueillir en tant qu'administratrice indépendante Michèle Benzeno, membre fondatrice de la société de divertissement en ligne Webedia, dont elle a occupé pendant dix ans le poste de directrice générale.

Il prévoit aussi de coopter Caroline Pois, une cadre dirigeante passée chez Lagardère Active, Prisma Presse, JCDecaux et au Figaro.

Avec l'arrivée au capital de BlueSpring 1, le nouveau fonds de Bpifrance dédié aux petites valorisations (small caps) françaises, Luis Pereira va également faire son entrée au conseil.

Pour le groupe, cette série de nominations reflète sa volonté de se doter d'un conseil d'administration à la hauteur de ses ambitions, associant expertise sectorielle, maîtrise des médias et de l'influence, ainsi qu'expérience des marchés de capitaux.

Dans son communiqué, IEVA précise que son conseil d'administration est désormais composé de six administrateurs : Jean Michel Karam en qualité de président, Joël Palix, Michèle Benzeno, Caroline Pois, Stéphane Simoncini (Crédit Mutuel Innovation) et Luis Pereira (Bpifrance Investissement).

A la suite de ces annonces, le titre progressait de 6,41% mercredi en début d'après-midi sur Euronext Growth Paris. Depuis son introduction en Bourse, en mars dernier, il perd encore près de 38%.

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