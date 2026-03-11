 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IEVA Group, leader de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris
information fournie par Boursorama CP 11/03/2026 à 10:14

● Augmentation de capital d'un montant d'environ 8 M€

● Premier investissement du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dédié aux Small & Mid Caps françaises cotées, dans le cadre de son lancement

o Engagement de souscription de 3 M€ de Bpifrance BlueSpring 1, représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement

o Option d'achat auprès de TF1 Social E-commerce pour un montant additionnel de 3 M€

● Prix de de souscription des actions nouvelles : 12,79 € par action

● Période de souscription : du 11 mars 2026 au 25 mars 2026 inclus pour l'Offre à Prix Ferme (jusque 17h aux guichets et 20h par internet) et le Placement Global (17h)

● Règlement-livraison prévu le 30 mars 2026 et début des négociations des actions le 31 mars 2026

● Titres éligibles au PEA, au PEA PME et au dispositif de remploi de plus-value de cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:20 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas, Air India et Cathay Pacific, ont annoncé avoir relevé leurs prix ou qu'elles allaient très bientôt le faire, pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Le groupe ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris recule, lestée par l'incertitude persistante
    information fournie par AFP 11.03.2026 10:18 

    La Bourse de Paris recule à nouveau mercredi, en raison de l'incertitude persistante liée à la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole, après le rebond de la veille. Vers 09H50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,85% à 7.987,31 points, soit ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Bpifrance lance un fonds dédiés aux petites capitalisations
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.03.2026 10:17 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi le lancement d'un nouveau fonds de 200 millions d’euros dédié aux entreprises cotées françaises de petite capitalisation, les "small caps", avec un premier investissement dans Ieva Group (beauté personnalisée). ... Lire la suite

  • Logo de l'Agence internationale de l'énergie à Paris
    L'AIE propose de recourir aux réserves stratégiques de pétrole, selon WSJ
    information fournie par Reuters 11.03.2026 10:06 

    L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les ‌réserves stratégiques de pétrole afin de contenir la hausse des cours du brut provoquée par la guerre au Moyen-Orient, rapporte ​le Wall Street Journal (WSJ), citant des responsables au fait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank