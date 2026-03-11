IEVA Group, leader de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris

● Augmentation de capital d'un montant d'environ 8 M€

● Premier investissement du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dédié aux Small & Mid Caps françaises cotées, dans le cadre de son lancement

o Engagement de souscription de 3 M€ de Bpifrance BlueSpring 1, représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement

o Option d'achat auprès de TF1 Social E-commerce pour un montant additionnel de 3 M€

● Prix de de souscription des actions nouvelles : 12,79 € par action

● Période de souscription : du 11 mars 2026 au 25 mars 2026 inclus pour l'Offre à Prix Ferme (jusque 17h aux guichets et 20h par internet) et le Placement Global (17h)

● Règlement-livraison prévu le 30 mars 2026 et début des négociations des actions le 31 mars 2026

● Titres éligibles au PEA, au PEA PME et au dispositif de remploi de plus-value de cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)1