IEVA Group, leader de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris

● Augmentation de capital d'un montant d'environ 8 M€
● Premier investissement du fonds Bpifrance BlueSpring 1, dédié aux Small & Mid Caps françaises cotées, dans le cadre de son lancement
o Engagement de souscription de 3 M€ de Bpifrance BlueSpring 1, représenté par sa société de gestion Bpifrance Investissement
o Option d'achat auprès de TF1 Social E-commerce pour un montant additionnel de 3 M€
● Prix de de souscription des actions nouvelles : 12,79 € par action
● Période de souscription : du 11 mars 2026 au 25 mars 2026 inclus pour l'Offre à Prix Ferme (jusque 17h aux guichets et 20h par internet) et le Placement Global (17h)
● Règlement-livraison prévu le 30 mars 2026 et début des négociations des actions le 31 mars 2026
● Titres éligibles au PEA, au PEA PME et au dispositif de remploi de plus-value de cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts)1
