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IEVA Group lance IEVA AI, son intelligence artificielle propriétaire dédiée à la beauté personnalisée.
information fournie par Boursorama CP 16/06/2026 à 07:30

IEVA Group (Euronext Growth — FR0014015ND9, ALIEV), groupe français de beauty-tech et n°1 de la beauté et du bien-être personnalisés, annonce la structuration et le lancement officiel de IEVA AI, son intelligence artificielle propriétaire dédiée à la beauté et au bien-être personnalisés.

IEVA Group structure et formalise son intelligence artificielle propriétaire sous le nom IEVA AI, fruit de vingt ans d’expertise beauté et d’un million de diagnostics biologiques réels constituant un corpus d’entraînement propriétaire.

IEVA AI est aujourd’hui déployée sur myIEVA.com : moteur de recherche sémantique personnalisé et moteur de composition de la box mensuelle pilotés par des modèles de recommandation entraînés sur données biologiques réelles.

IA: Intelligence artificielle

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