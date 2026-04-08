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Ieva Group annonce les résultats annuels de son 5ème exercice d'activité.
information fournie par Boursorama CP 08/04/2026 à 07:30

Communiqué de presse IEVA GROUP

Ieva Group annonce les résultats annuels de son 5ème exercice d'activité.

● CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 DE 25,6 M€ (EN CROISSANCE DE +32% VS 2024) ET DE 43,4 M€ EN PRO FORMA
● EBITDA AJUSTE 2025 DE -2,0 M€ ET DE -1,5 M€ EN PRO FORMA
● TRESORERIE BRUTE DE 10,8 M€ AU 31 DECEMBRE 2025, RENFORCEE PAR LE PRODUIT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL ISSUE DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE MARS 2026
● MODELE ECONOMIQUE DESORMAIS FONDE SUR DES REVENUS RECURRENTS, REPRESENTANT 58% DU CHIFFRE D’AFFAIRES PRO FORMA
● OBJECTIFS CONFIRMES : EBITDA POSITIF DES FIN 2026 ET DOUBLEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES A 3 ANS (FIN 2028)
● DONNEES CONFORMES AUX INFORMATIONS FINANCIERES PRESENTEES DANS LE DOCUMENT D’INFORMATION DANS LE CADRE DE L’INTRODUCTION EN BOURSE

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11,600 EUR Euronext Paris -5,15%

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