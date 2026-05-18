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IDS France - Résultats 2025
information fournie par GlobeNewswire 18/05/2026 à 15:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Champs-sur-Marne — Mai 2026

IDS France renoue avec la rentabilité

et accélère sa croissance.

Chiffre d'affaires en hausse de +37 %, résultat net repassé en territoire positif et trésorerie multipliée par 11 : l'exercice 2025 confirme le redressement de l'expert français en cartographie, SIG et ingénierie géospatiale.

EN BREF

IDS France, expert reconnu en cartographie, SIG et ingénierie géospatiale depuis 1994 , publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. Après plusieurs exercices de transformation, la société enregistre un retour à la rentabilité , une croissance significative de son chiffre d'affaires et un renforcement substantiel de sa structure financière, à la suite d'une augmentation de capital réalisée au cours de l'exercice.

+37 %

CHIFFRE D'AFFAIRES 		+146 k€

RÉSULTAT NET 2025 		× 11

TRÉSORERIE DISPONIBLE

CHIFFRES CLÉS DE L'EXERCICE

INDICATEUR 2024 2025 VARIATION
Produits d'exploitation 2 347 k€ 3 207 k€ +37 %
Résultat d'exploitation −444 k€ +130 k€ Retour à l'équilibre
Résultat net −392 k€ +146 k€ +539 k€
Trésorerie disponible 92 k€ 1 010 k€ × 11
Capitaux propres 1 514 k€ 3 209 k€ +112 %
Endettement financier 0 0

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE


01 Une augmentation de capital structurante

Au cours de l'exercice 2025, IDS France a procédé à une augmentation de capital de 1 548 k€ , portant ses capitaux propres à 3 209 k€ (contre 1 514 k€ en 2024, soit une hausse de +112 %). Cette opération renforce durablement la solidité financière de la société et lui donne les moyens d'accélérer son développement commercial et de ses services.

02 Une nouvelle dynamique managériale

Depuis l'arrivée d'un nouveau Directeur Général en 2023, IDS France a mené une réorganisation interne ambitieuse : restructuration des équipes, recrutements ciblés et redéfinition des processus opérationnels pour poser les bases d'une croissance durable. 2025 marque le premier exercice où les résultats de cette transformation se reflètent pleinement dans les chiffres : une croissance de 37 % du chiffre d'affaires, un retour à la rentabilité opérationnelle et financière, et une trésorerie multipliée par 11.

Ces performances reposent sur trois piliers : le développement commercial et la conquête de nouveaux marchés publics et privés, une exécution maîtrisée sur le terrain comme au bureau, et une optimisation des outils logiciels et processus métier, permettant de gagner en efficacité et en capacité de traitement.


2025 aura marqué un véritable tournant pour IDS. Ces résultats sont avant tout la conséquence d'un merveilleux travail collectif. Notre proposition de valeur a pleinement porté ses fruits : expertise en cartographie et données géographiques, réactivité et adaptabilité aux besoins et contraintes des clients. 2026 s'annonce ambitieuse, avec de nouveaux projets, de nouvelles offres et des annonces à venir très prochainement.

— Charles Goddet , Directeur Général d'IDS France

PERSPECTIVES 2026

Fort de ces résultats et de sa nouvelle structure financière, IDS France aborde 2026 avec ambition. La société entend poursuivre sa croissance organique en capitalisant sur ses expertises métier et de nouveaux segments, tout en explorant des opportunités de croissance externe qui pourraient accélérer sa trajectoire.

L'augmentation de capital réalisée en 2025 dote IDS France des ressources nécessaires pour accélérer ses investissements, renforcer ses équipes et consolider ses positions sur ses marchés historiques comme sur de nouveaux segments.

À PROPOS & CONTACT

À propos d'IDS France

Fondée en 1994, IDS France est un acteur de référence dans les domaines de la cartographie, des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de l'ingénierie géospatiale. La société accompagne ses clients publics et privés dans la collecte, le traitement et la valorisation de données géographiques, en s'appuyant sur une expertise métier de plus de 30 ans.

www.ids-france.fr
Contact presse

Charles Goddet
Directeur Général

c.goddet@idsfrance.com
+33 6 72 80 49 93

— FIN DU COMMUNIQUÉ —


© GlobeNewswire

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