idiCo : Jean-Marie Giannettini nommé Directeur d’investissement

(AOF) - Diplômé de Neoma Business School et titulaire d’un Master Ingénierie financière de Paris-1 Panthéon Sorbonne, Jean-Marie Giannettini est nommé Directeur d’investissement au sein de l'équipe small cap d’idiCo. Il débuté sa carrière dans le capital investissement en 2007 au sein de Natixis Investissement avant d'intégrer les équipes parisiennes de Siparex en small cap.

Jean-Marie Giannettini a rejoint en 2014 Crédit Mutuel Equity en capital développement et transmission. Il y a réalisé des investissements dans les secteurs de l'industrie, des services BtoB et de la distribution, et siégé aux conseils d'administration des sociétés en portefeuille.

Chez idiCo, il sera placé sous la responsabilité de Laurent Espic et Frédéric Mimoun, qui co-dirigent l'équipe small cap.