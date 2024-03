Idico a levé 170 millions d’euros pour sa première année

(AOF) - Pour sa première année d’existence, Idico affiche 170 millions d’euros de fonds levés, et a réalisé 4 investissements. Issu de l’activité de capital investissement d’Omnes Capital, cette société devenue filiale du groupe IDI est active en private equity et private debt sur le segment du small to lower-mid cap. Elle compte environ 1 milliard d'actifs sous gestion, 110 investissements en fonds propres et dette privée, 33 sociétés en portefeuille.

En un an, idiCo a recruté 14 personnes, majoritairement pour des fonctions intervenant en support des équipes d'investissement. Elle compte aujourd'hui 29 professionnels dont 17 investisseurs.

IdiCo a investi dans les PME et ETI françaises via des prises de participations minoritaires et majoritaires ou des financements obligataires au travers de 3 stratégies principales, lower-mid cap, small cap et private debt, toutes en cours de levée. Les 170 millions d'euros levés sur l'année se répartissent sur ces trois stratégies.

La société souligne que sa philosophie d'investissement est celle de "la création de valeur durable en lien direct avec les entrepreneurs", avec "une approche systématique des enjeux ESG".

L'activité "Lower-Mid Cap" accompagne les PME et ETI principalement en France et en Europe dans trois secteurs, à savoir la santé, les services B2B et les technologies. Lancé fin 2022, le fonds idiCo Croissance 5, en cours de levée, a déjà réalisé 4 investissements et 4 opérations de croissance externe.

L'activité "Small Cap" accompagne pour sa part les PME françaises sur trois secteurs que sont la tech (surtout le logiciel), les services B2B, et l'industrie. Le fonds idiCo Expansion 3, d'une taille de 120 millions d'euros, a été investi en totalité, dans 10 sociétés dont 3 ont été cédées. Lancé début 2024, le fonds successeur idiCo Expansion 4 devrait réaliser ses premiers investissements dans les prochains mois.

L'activité "Private Debt" veut apporter à des PME et ETI des solutions de financement en dette obligataire et/ou du capital "sur-mesure et flexible" lors d'opérations de transmission ou de développement de leurs activités. Le fonds idiCo Mezzanis 3, d'une taille de 100 millions d'euros, a été investi en totalité, dans 15 sociétés dont 5 ont été cédées et 3 sont en cours de cession. Lancé début 2024, le fonds successeur idiCo Mezzanis 4 devrait réaliser ses premiers investissements dans les mois à venir.