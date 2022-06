Idia Capital Investissement nomme une directrice générale

(NEWSManagers.com) - Idia Capital Investissement, filiale spécialisée dans le non-coté du groupe Crédit Agricole, vient de promouvoir Anne Caroline Pace-Tuffery, jusqu’ici directrice exécutive, au rang de directrice générale, selon un poste sur LinkedIn.

Anne Caroline Pace-Tuffery était directrice financière et du middle office au sein d’IDIA, avant d’y être nommée directrice exécutive en 2018. Auparavant, elle a travaillé chez Crédit Agricole, la maison mère, où elle a occupé le poste de directrice exécutive et responsable commerciale des taux d’intérêt pour les banques en France, en Belgique et en Afrique du Nord entre 2005 et 2012. Elle a ensuite été chargée de mission titrisation au sein du département des finances et des risques pour la Fédération Nationale du Crédit Agricole entre 2012 et 2017.