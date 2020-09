IDI/semestriels : bonne résistance de l'ANR et 4 opérations en 2020

Paris, le 17 septembre 2020 - L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce une bonne résistance de ses résultats semestriels 2020 compte tenu de la crise sanitaire, avec un fléchissement contenu de son actif net réévalué qui décroit de - 5,71 % au cours du 1er semestre 2020. Le portefeuille de l'IDI résiste plutôt bien dans l'ensemble à la crise résultant de la pandémie du Covid-19. L'équipe d'investissement est restée très active et continue de saisir des opportunités dont trois investissements depuis le début de l'année et une cession d'une participation du portefeuille dans de bonnes conditions.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « Depuis 50 ans, l'IDI a traversé de nombreuses crises financières et économiques, mais celle du Covid-19 est d'un genre nouveau où les incertitudes en termes de durée et de reprise économique restent grandes. Le segment de marché de l'IDI centré sur des PME/ETI, la qualité de son portefeuille, la pérennité et l'expérience de son équipe d'investissement expliquent la bonne résistance de nos résultats semestriels avec un ANR qui fléchit de seulement 1 chiffre à -5,7%. A chaque crise se présentent des opportunités, aussi nous sommes tous fortement mobilisés pour continuer à investir dans de belles PME françaises. Nous disposons de temps, de liquidités et d'expérience pour convaincre d'autres entrepreneurs français de dynamiser leur croissance pour les années à venir. »