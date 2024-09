IDI - Résultats semestriels 2024

Résultats semestriels 2024

ANR par action stable au 30 juin 2024

Fonds propres consolidés : 700M€

ANR par action : 92,35€ (+0,53 %)

Forte capacité d’investissement

­

L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, présente ses résultats pour le premier semestre de l'année 2024. Avec un ANR à l’équilibre, l’IDI affiche une fois de plus sa résilience dans un contexte économique et politique complexe et incertain. Forts des 36 opérations réalisées en deux ans (2022 et 2023) : 5 acquisitions, 8 cessions, 2 cessions, une cession / réinvestissements, 20 croissances externes, l’IDI a concentré ses efforts à la fois sur l’étude de dossiers de manière sélective et l’accompagnement des participations qui composent son portefeuille pour maximiser leur croissance et leur développement avec notamment la réalisation de nombreuses croissances externes.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « Depuis plus de deux ans, l’IDI a saisi des opportunités en cédant plusieurs participations de son portefeuille entrainant d’excellents retours sur investissement pour tous ses actionnaires, se traduisant en 2024 par la distribution d’un dividende (ordinaire et exceptionnel) de 5 euros par action. La résilience de notre ANR démontre la force de notre business model. »