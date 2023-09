IDI - Résultats semestriels 2023 : ANR + 12,4 % et 14 opérations

Résultats semestriels 2023

ANR par action au 30 juin 2023 : 97,73€ soit + 12,4%

Fonds propres : 730 millions d’euros (+8,6%)

14 opérations annoncées ou réalisées depuis le 1er janvier 2023



L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, affiche de très bons résultats et une dynamique d’activité toujours soutenue. Depuis le 1er janvier 2023, l’IDI a annoncé 14 opérations : 5 cessions, 4 croissances externes et 5 nouvelles acquisitions. La cession de Flex Composite Group à Michelin, en réalisant plus de 12x son investissement, montre une nouvelle fois la pertinence du business model de l’IDI et sa capacité à accompagner la croissance de ses participations.



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare « La force du business model des entreprises se révèle toujours dans les périodes économiques et financières difficiles. En 2023, une nouvelle fois, l’IDI et son portefeuille de participations prouvent leur résilience et leur capacité à générer de la croissance pour toutes les parties prenantes. Les dernières cessions réalisées, et en particulier la cession de Flex Composite Group dans d’excellentes conditions, montrent qu’ensemble, nous avons su créer de la valeur pour tous dans une période même économiquement délicate. Cette réussite s’explique par un esprit entrepreneurial intact et un parfait alignement des intérêts. »