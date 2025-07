IDI: prise de participation majoritaire dans Forsk réalisée information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 14:05









(Zonebourse.com) - L'IDI annonce avoir finalisé une prise de participation majoritaire au capital de Forsk, éditeur de solutions logicielles pour la planification et l'optimisation des réseaux d'accès radio (RAN), dans le cadre d'une opération de LBO primaire aux côtés des fondateurs.



Au travers de ses deux solutions logicielles Atoll et Naos, Forsk s'est imposé comme un acteur de référence dans le domaine des logiciels de planification et d'optimisation des réseaux mobiles avec une part de marché mondiale estimée à près de 60%.



Avec le soutien de l'IDI, Forsk entend poursuivre son développement, avec notamment l'accélération de la commercialisation de la solution Naos et l'intégration de nouveaux modules, que ce soit en organique ou via des opérations de croissance externe ciblées.





Valeurs associées IDI 79,0000 EUR Euronext Paris 0,00%