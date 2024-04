Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IDI: prise d'une participation majoritaire dans Exsto information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - La société de capital-investissement IDI annonce la prise d'une participation majoritaire au capital d'Exsto, spécialiste français des solutions en élastomères hautes performances moulées et/ou usinées à destination de domaines critiques, dans le cadre d'un LBO.



Basé à Romans-sur-Isère, Exsto accompagne ses clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ayant réalisé 69 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, il emploie près de 360 collaborateurs répartis sur six sites de production en France, en Italie et au Brésil.



Avec le soutien de l'IDI, son management entend accélérer le développement du groupe, aussi bien par croissance organique (prise de parts de marché grâce au développement de nouvelles solutions et à la pénétration croissante des matériaux utilisés) qu'externe.





Valeurs associées IDI Euronext Paris +0.27%