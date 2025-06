IDI prend une participation majoritaire dans Forsk

(AOF) - IDI, un acteur du capital investissement, a signé un accord portant sur une prise de participation majoritaire au capital de Forsk, un éditeur de logiciels français de planification et d’optimisation des réseaux de téléphonie mobile. Parmi ses clients, on retrouve les plus grands opérateurs télécom mondiaux qui utilisent ses deux solutions logicielles : Atoll, un outil de conception et d’optimisation de réseaux sans fil multi-technologies, et Naos, une plateforme cloud-native d’automatisation permettant les déploiements à grande échelle et l’automatisation de tâches.

