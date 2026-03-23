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Idi négocie la cession de sa participation minoritaire dans Winncare
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:30

Idi, un acteur de référence du capital investissement en France, a annoncé être en négociations exclusives pour vendre sa participation minoritaire au capital de la société Winncare.

Cette dernière est l'un des leaders européens dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux destinés à améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie, ainsi que de leurs aidants et soignants. Positionné sur deux marchés stratégiques, le maintien à domicile et les établissements spécialisés (EHPAD), le groupe propose une gamme complète de produits et services : matelas et coussins thérapeutiques pour la prévention des escarres, solutions connectées de détection des chutes, lits médicalisés, ou encore systèmes de transfert, etc.

Winncare a connu un double changement d'échelle, avec un chiffre d'affaires passé de 45 millions d'euros en 2014 à 75 millions d'euros en 2021 puis près de 150 millions d'euros en 2025, notamment grâce à une stratégie pertinente de croissance externe lui ayant permis de réaliser 4 acquisitions stratégiques depuis 2021 : Pharmaouest et Scemed en France, ainsi que Herida Medical et Five Mobility au Royaume-Uni.

Cette nouvelle opération vise à soutenir, par la mobilisation de moyens financiers et stratégiques supplémentaires, la poursuite de la forte trajectoire de croissance du groupe. Le pool d'investisseurs renouvelé, emmené par Siparex ETI (actionnaire majoritaire depuis 2021) et composé de Kartesia, Crédit Agricole et BNP Paribas, accompagnera le management dans l'accélération de sa stratégie articulée autour de son développement à l'international, de la poursuite de sa politique de croissance externe active, et d'une croissance organique soutenue dans un contexte démographique porteur, tout en accélérant son programme d'innovation.

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