Idi négocie la cession de sa participation minoritaire dans Winncare
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:30
Cette dernière est l'un des leaders européens dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux destinés à améliorer la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie, ainsi que de leurs aidants et soignants. Positionné sur deux marchés stratégiques, le maintien à domicile et les établissements spécialisés (EHPAD), le groupe propose une gamme complète de produits et services : matelas et coussins thérapeutiques pour la prévention des escarres, solutions connectées de détection des chutes, lits médicalisés, ou encore systèmes de transfert, etc.
Winncare a connu un double changement d'échelle, avec un chiffre d'affaires passé de 45 millions d'euros en 2014 à 75 millions d'euros en 2021 puis près de 150 millions d'euros en 2025, notamment grâce à une stratégie pertinente de croissance externe lui ayant permis de réaliser 4 acquisitions stratégiques depuis 2021 : Pharmaouest et Scemed en France, ainsi que Herida Medical et Five Mobility au Royaume-Uni.
Cette nouvelle opération vise à soutenir, par la mobilisation de moyens financiers et stratégiques supplémentaires, la poursuite de la forte trajectoire de croissance du groupe. Le pool d'investisseurs renouvelé, emmené par Siparex ETI (actionnaire majoritaire depuis 2021) et composé de Kartesia, Crédit Agricole et BNP Paribas, accompagnera le management dans l'accélération de sa stratégie articulée autour de son développement à l'international, de la poursuite de sa politique de croissance externe active, et d'une croissance organique soutenue dans un contexte démographique porteur, tout en accélérant son programme d'innovation.
Valeurs associées
|66,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 24e jour lundi: . Pékin met en garde contre le risque de situation "incontrôlable" La Chine a mis en garde lundi contre le risque que la situation ne devienne "incontrôlable" au Moyen-Orient ... Lire la suite
-
Danone a annoncé lundi la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Huel, groupe spécialisé dans les repas complets et nutritionnellement équilibrés, dans le cadre de sa stratégie "Renew Danone" visant à renforcer ses positions dans la nutrition ... Lire la suite
-
* Le SECTEUR AERIEN est à surveiller lundi dans un contexte marqué par les craintes sur les prix du pétrole et alors que le directeur général de la compagnie aérienne américaine United Airlines a dit que le groupe réduirait de 5% l'ensemble de ses vols réguliers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer