IDI: légère hausse de l'ANR par action en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'IDI publie un actif net réévalué (ANR) au 31 décembre 2024 de 696 millions d'euros, soit un ANR par action de 91,52 euros, en hausse de 2,42% 'dans un environnement économique, politique et géopolitique plus que tendu'.



Ces résultats s'expliquent par la performance du portefeuille private equity Europe alors même que les actifs liquides et monétaires représentent encore 35% de l'ANR. L'IDI revendique en outre une capacité d'investissement au 25 mars de 346 millions d'euros.



Il sera proposé à l'AG du 13 mai, une distribution de dividendes de 4,20 euros par action. Un acompte de 2,50 euros ayant déjà été versé le 3 décembre 2024, le solde de la distribution sera mis en paiement le 21 mai.



En marge de cette publication, la société spécialisée dans le capital-investissement annonce la promotion de Jonathan Coll en tant que partner, ainsi que celle d'Arnaud Pierucci comme directeur d'investissement.





