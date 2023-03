IDI / Le Groupe Talis poursuit son développement en se rapprochant du Groupe Fore

Le Groupe Talis, réseau d’écoles post bac avec près de 4 200 étudiants, annonce son rapprochement stratégique avec le Groupe Fore, opérateur historique en outre-mer dans l’éducation et la formation avec 1 900 étudiants.

L’opération permet aux deux groupes d’unir leurs forces pour devenir un acteur de référence de l’éducation en régions, avec un réseau d’une dizaine d’écoles de proximité. Ce rapprochement se fera dans la continuité de la transition managériale entamée depuis plusieurs années entre le fondateur Didier Delpech, et l’actuel Directeur Général Samuel Daneyrole.



« Le Groupe FORE est incontestablement le premier acteur privé dans la formation et l’apprentissage aux Antilles-Guyane. Dans un marché à la fois concurrentiel et fragmenté, le Groupe Talis rassemble des écoles qui se ressemblent avec des valeurs qui fédèrent. A travers ce rapprochement stratégique, le Groupe Talis est désormais présent sur un nouveau territoire qui présente d’excellentes perspectives pour l’avenir et le développement du Groupe Talis. » Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Directeur Associé de l’IDI.