IDI : le Groupe PLC acquiert Creapharm Cosmetics

Le Groupe PLC, soutenu par l'IDI et Stags, élargit son portefeuille de galéniques avec l’acquisition de Creapharm Cosmetics, CDMO spécialiste du façonnage de produits cosmétiques avec une expertise reconnue dans le coulage à chaud et les protections solaires. Cette première acquisition structurante, quelques mois seulement après l’entrée au capital d’IDI, permet à PLC de compléter son offre produits et d’asseoir sa position d’acteur de référence sur le marché des CDMO à destination des marques de cosmétiques et de compléments alimentaires. La famille Placet, actionnaire de Creapharm, réinvestit en qualité d’actionnaire minoritaire dans le nouvel ensemble.

Marco de Alfaro et Arnaud Pierucci, respectivement Partner et Directeur de Participations de l’IDI, ajoutent : « Nous sommes très heureux de cette opération qui s’intègre parfaitement dans la stratégie de buy-and-build sous-jacente à notre entrée au capital en août dernier. PLC complète son offre de galéniques dans un secteur en pleine mutation, tout en jouant un rôle de consolidateur actif de marché. Avec une offre et des portefeuilles clients complémentaires, PLC déroule sa stratégie et poursuit son développement dynamique qui devrait lui permettre de continuer à capter une part importante de la croissance future des jeunes marques à fort potentiel. D’autres opportunités de développement sont en cours d’étude. »